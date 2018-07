Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Lazar: Romania are o magistratura puternica, ea trebuie sa isi demonstreze maturitatea acum. Cred in Curtea Constitutionala si cred ca va analiza corect constitutionalitatea legilor, scrie News.ro.Romania are o magistratura puternica si trebuie sa isi demonstreze maturitatea, spune…

- Romania are o magistratura puternica si trebuie sa isi demonstreze maturitatea, spune procurorul general Augustin Lazar. El a afirmat, intr-un interviu pentru RFI, ca are incredere in Curtea Constitutionala in ciuda presiunilor politice la care sunt supusi judecatorii, si crede ca acestia vor analiza…

- "Fara indoiala ca magistratii, in general, sunt ingrijorati de evolutia evenimentelor. (...) Noi speram ca in perioada urmatoare, Curtea Constitutionala, luand la examinare aceste texte va observa ca nu se realizeaza o protectie efectiva a cetatenilor prin textul de lege, asa cum a fost adoptat.…

- Augustin Lazar a declarat ca exista indicii de neconstituționalitate in ceea ce privește modificarile aduse Codului penal. Procurorul General mai spune și ca potrivit unei analize facute de Parchetul General, aproximativ 2000 de dosare vor fi afectate de schimbarile operate de PSD-ALDE-UDMR, iar statul…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat ca partidul pe care il conduce va contesta la Curtea Constitutionala modificarile la Codul de procedura penala. El a facut acest anunț la scurt timp dupa ce Codul de procedura Penala a fost adoptat cu scandal de conducerea Camerei Deputaților. “Fara indoiala vom…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca USR va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) proiectul de lege privind modificarile aduse Codului de procedura penala, sustinand ca Romania devine de astazi oficial un stat al infractorilor.

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste astazi, de la ora 12.00, cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata intr-o vizita de doua zile la Bucuresti, pe tema modificarilor la Legile justitiei. Tot astazi, de la ora 15.00, delegatia se va intalni cu membrii Biroului Comisiei speciale care…