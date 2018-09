Stiri pe aceeasi tema

- “Este o chestiune care nici nu intra in competenta mea, nici nu as vrea sa ma pronunt din aceasta calitate. Au diverse reactii (SUA – n.r.). Chiar regretatul senator John McCain, as vrea sa va spun ca inainte de a muri, chiar ma pregateam sa revin in tara peste aceste evenimente, mi-a transmis direct…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii desfasurate de catre procurorul general, Augustin Lazar. „Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa…

- "Eu am fost foarte atent, nu am fost neglijent si documentul nu a fost alterat", a declarat Valcov la B1 TV.El a mai sustinut ca 90% din presa romaneasca stia de existenta acelui document, despre care a spus ca o persoana, a carei identitate nu a precizat-o, i l-a lasat "pe prag"."Aceeasi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a fost convins de faptul ca protocoalele ilegale dintre SRI si institutiile de forta au incetat sa mai existe, dar presa a dezvaluit joi alte asemenea protocoale, iar SRI, “incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut”. Dragnea spune ca acestea prezinta “aceleasi…

- Un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seara, de consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea intre…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat joi seara un protocol incheiat de Parchetul General și Serviciul Roman de Informații, in 7 decembrie 2016. Purtatorul de cuvant al SRI a precizat ca documentul a fost denunțat.

- Un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seara, de consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea intre…