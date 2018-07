Pana sa ajunga sa participe, la sediul Consiliului, la sedinta Sectiei pentru procurori CSM-ului, procurorul general a facut declaratii pe tema schimbarii de varful DNA, dupa decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Augustin Lazar a subliniat, intre altele, ca “deciziile CCR sunt obligatorii si ele trebuie puse in executare”, dar si ca “noi trebuie […] Lazar, dupa revocarea lui Kovesi: E o situatie sensibila. Procurorii sunt ingrijorati is a post from: Ziarul National