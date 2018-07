Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anuntat, marti, ca articolul din noul Cod de procedura penala care impune clasarea dosarului daca, in termen de un an, procurorul nu incepe urmarirea penala fata de persoana, ar putea duce la inchiderea a 4.770 de dosare. "Ar trebuie sa fie…

- Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, a declarat miercuri, la sediul DIICOT, ca va sesiza ministerul Justiției și pe Felix Banila, procurorul șef propus la DIICOT, despre modalitatea de instrumentare a dosarelor penale, in condițiile in care spune ca in paralel cu un dosar se mai fac și altele secrete."Observ…

- Daniel Horodniceanu va mai fi procuror-șef al DIICOT inca șase luni. Procurorul general Augustin Lazar a dispus ca Daniel Horodniceanu sa mai conduca DIICOT inca jumatate de an, in condițiile in care mandatul acestuia expira sambata, 19 mai. Din anunțul publicat pe site-ul Ministerului Public reiese…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu in functia de procuror sef DIICOT pentru inca sase luni, in conditiile in care mandatul acestuia expira pe 19 mai, potrivit unui anunt postat pe site-ul Ministerului Public.

- Combaterea terorismului si a traficului de droguri se numara printre prioritatile lui Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, potrivit proiectului managerial publicat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres."Pe…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justitiei de avizare a numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, avizul urmand sa fie transmis pe data de 6 iunie. Potrivit calendarului aprobat de CSM, in cursul…

- Cei doi candidati care s-au inscris pentru postul de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Daniel Horodniceanu, actualul sef al institutiei, si Felix Banila, procuror la Parchetul Tribunalului Bacau – vor sustine vineri interviul…