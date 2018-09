Procurorul general Augustin Lazar a afirmat vineri ca majoritatea documentelor verificate de anchetatori in dosarul privind evenimentele de la protestul din 10 august sunt clasificate, iar consultarea acestora ar atrage o anumita dificultate in evaluarea lor.



Intrebat de jurnalisti la intrarea in CSM de ce ancheta in dosarul violentelor de la protestul din 10 august avanseaza intr-un ritm lent, Lazar a raspuns: "Este un dosar pe rolul Sectiei Parchetelor Militare care are un specific, majoritatea documentelor sunt clasificate. Si faptul de a consulta niste documente clasificate atrage…