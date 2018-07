Lazăr, despre demiterea lui Kovesi: Procurorii sunt ÎNGRIJORAȚI ‘Procurorii sunt ingrijorati in legatura cu situatia care s-a generat, dar aceasta ingrijorare nu-i impiedica sa-si indeplineasca in continuare cu fermitate rolul pe care il au pentru apararea ordinii de drept, rolul lor constitutional. Este o situatie sensibila care este in jurul nostru si nu trebuie sa v-o descriu eu’, a spus Lazar la intrarea in sediul CSM. AGERPRES Citeste articolul mai departe pe money.ro…

