Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul Lazar Comanescu a obținut funcția de Secretar general al Organizației de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCMN). Ministrul de externe Bogdan Aurescu a apreciat ca acest fapt reprezinta „un succes al diplomației romane”, transmite Agerpres.

- Un tronson de autostrada catre capitala Atena este inchis circulatiei. Ministerul roman de Externe a emis o atentionare de calatorie. Atena a fost acoperita cu o patura de zapada, dupa ce frontul rece Medea a afectat aproape intreaga tara. Chiar si Acropolis si Parthenonul au fost afectate de stratul…

- Ministerul roman de Externe anunța ca autoritațile din Portugalia au stabilit noi condiții de intrare pe teritoriul acestei țari, in contextul pandemiei de coronavirus. Masurile intra in vigoare pe 31 ianuarie, ora 00:00. Articolul MAE: Noi restricții de intrare in Portugalia, in contextul pandemiei…

- Fostul secretar american de stat Mike Pompeo a primit interdicție de a intra pe teritoriul Chinei, din cauza „acțiunilor nebunești prin care s-au amestecat in treburile interne al Chinei”, a anunțat Ministerul de Externe de la Beijing, potrivit Reuters. Alaturi de Pompeo, alte 27 de persoane au primit…

- Regatul Unit a colectat de la aliatii sai un miliard de dolari (820 de milioane de euro) pentru a ajuta „tarile vulnerabile” sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, a anuntat ieri Ministerul de Externe inaintea unei vizite virtuale a secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite…

- Ministerul de Externe a transmis, sambata, ca marinarul roman care a fost rapid in Togo, pe 29 noiembrie, a fost eliberat si urmeaza sa fie repatriat in zilele urmatoare. In continuarea informatiilor comunicate cu referire la incidentul produs la data de 29 noiembrie 2020, in largul portului Lome Republica…