Procurorul general l-a acuzat pe ministrul Justiției ca manipuleaza opinia publica, calificand perioada actuala ca fiind una dificila pentru justitie si statul de drept din Romania. „Este un context in care manipularea opiniei publice este frecvent folosita ca instrument pentru destabilizarea activitatii procurorilor. Declaratia mea are rolul de a stabili adevarul cu privire la o tema extrem de dezbatuta – cea ca protocoalelor de cooperare cu SRI. Ministerul Public are misiunea de a asigura pe baza de probe aflarea adevarului”, a declarat Augustin Lazar, luni, intr-o conferința de presa. El…