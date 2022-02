Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Rusia este gata sa continue dialogul cu SUA si NATO si va incheia „o parte” din manevrele militare din regiune care au provocat temeri referitoare la o posibila invazie a Ucrainei, i-au transmis lui Vladimir Putin ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si ministrul rus al apararii, Serghei Soigu,…

- Ministrul de externe Serghei Lavrov din Rusia a declarat joi ca Moscova este pregatita sa normalizeze relațiile cu Marea Britanie. In același timp, secretarul britanic de externe Liz Truss a avertizat Rusia ca o invazie a Ucrainei va fi dezastruoasa. Lavrov a adaugat ca „relațiile pot fi normalizate…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- Rusia a precizat ca nu dorește declanșarea unui razboi dar negociaza in prezent „cu pistolul pe masa” prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, a declarat ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, informeaza Reuters . Diplomatul american a apreciat drept „extraordinara” masarea a zeci de mii…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- Casa Alba a respins acuzatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a susținut ca Occidentul este promotorul tensiunilor cu Ucraina, si a subliniat ca "unica agresiune" pe care o remarca este "retorica belicoasa" a liderului de la Kremlin si cresterea prezentei militare ruse la…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a condamnat joi 'retorica agresiva si incendiara' a Kremlinului fata de Ucraina si de NATO, dar a salutat disponibilitatea Moscovei de a se angaja in discutii, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat difuzat dupa conferinta de…