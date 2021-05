Stiri pe aceeasi tema

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o "forma de reciprocitate", dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat "o greseala", relateaza AFP. Rusia…

- Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax.Nu s-a anuntat initial cat vor dura exercitiile.Statele Unite au anulat anterior desfasurarea a doua nave de razboi catre Marea Neagra in urma plangerilor Rusiei, potrivit unor surse…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a anunțat anterior ca Federația Rusa nu are relații cu Uniunea Europeana. In opinia sa, anume Bruxellesul a distrus aceasta cooperare. In același timp, dupa cum a subliniat ministrul, Moscova este disponibila oricind sa restabileasca iarași aceste legaturi. Insa,…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, apreciaza ca Uniunea Europeana si-a "distrus" relatiile cu Rusia, transmite dpa potrivit Agerpres. La scurt timp dupa ce UE a impus noi sanctiuni Moscovei, seful diplomatiei ruse a declarat marti, in timpul unei vizite oficiale in China, ca "nu exista relatii…

- Sefii diplomatiilor rusa si chineza au criticat marti politica statelor occidentale cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului, aparandu-se la randul lor de orice acuzatie de "oportunism" si asigurand ca nu cauta decat sa "salveze vieti", relateaza AFP. Aceste declaratii intervin in plina perioada…

- Apopierea Bosniei fața de NATO starnește furia Rusiei care a anunțat ca va reacționa daca Bosnia face demersuri pentru a intra in NATO, intrucat Moscova va percepe aceasta mișcare ca pe un act ostil, a anunțat ambasada Rusiei din Bosnia intr-un comunicat de presa, citat de Reuters. Bosnia…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat marți ca Uniunea Europeana nu se folosește de vaccinuri pentru a face propaganda, așa cum fac Rusia și China, doar iși „promoveaza valorile”, scrie Reuters, conform Agerpres.