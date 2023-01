Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a fost dispusa sa negocieze cu Ucraina in primele luni ale razboiului, dar Statele Unite si alte tari occidentale au sfatuit Kievul sa nu poarte discutii, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Associated Press. "Este binecunoscut faptul ca am sustinut propunerea partii…

- Armata rusa a dat asigurari vineri ca respecta armistitiul de doua zile pe care Moscova l-a decretat unilateral in Ucraina cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, insa a acuzat Kievul de continuarea bombardamentelor, informeaza AFP si Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu ”rabdare” si ”perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP și Agerpres . ”Sunt convins ca datorita perseverentei…

- Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, beneficiarul unui „conflict fierbinte” in Ucraina sunt Statele Unite, care au cautat sa obțina maximul din el atat din punct de vedere economic, cat și strategic. SUA și aliații lor din NATO cauta sa obțina o victorie asupra Rusiei pe „campul de lupta”…

- „Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, acestea sunt cuvintele liderului de la Kremlin rostite in…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…