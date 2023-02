Stiri pe aceeasi tema

- Prin intensificarea retoricii ca Federatia Rusa ar planui o lovitura de stat in Republica Moldova, Chisinaul vrea sa abata de la sine acuzatiile pentru esecul politicilor sale sociale si economice, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o interventie miercuri in Duma de Stat (camera…

- Lumea politica din Romania (atat Puterea, cat și Opoziția) se zbate intr-un efort susținut de a interzice complet reclamele la jocuri de noroc, inițiativa imbrațișata deja in Republica Moldova.

- Valery Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a declarat, miercuri, ca ministrul de externe Serghei Lavrov n-ar fi vrut sa ameninte Moldova si sa spuna ca va fi urmatoarea pe lista Moscovei, ci dimpotriva, a vrut sa atraga atentia ca Occidentul se foloseste de Moldova asa cum s-a folosit…

- Autoritațile de la Chișinau ar trebui sa fie cu ochii in patru și sa sesizeze imediat eventualele semnale de destabilizare a situației in stanga Nistrului, din partea Moscovei, dupa ce Parlamentul a votat in doua lecturi amendamente la Codul Penal, care prevad pedepse cu inchisoarea pentru separatism,…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteata, relateaza Stirile TVR. Potrivit…

