- Premierul armean Nikol Pashinyan a apreciat ca este posibila semnarea unui tratat de pace cu Azerbaidjanul inainte de sfirșitul anului, daca se va stabili un dialog intre Baku și Stepanakert. "Daca dialogul Baku - Stepanakert incepe.... Va fi acesta o oportunitate de a semna un tratat de pace inainte…

- Premierul armean Nikol Pashinyan crede intr-o pace stabila cu Azerbaidjanul, dar aceasta depinde de mulți factori. Șeful cabinetului armean a declarat acest lucru intr-un interviu acordat agenției de presa AFP. "Nu are sens sa participi la negocieri și sa nu crezi, dar asta nu inseamna ca rezultatul…

- Președintele Ilham Aliyev: Armenia a recunoscut ca Karabakh - este Azerbaidjan, iar etapa semnarii documentului a venit deja In prezent, procesul de normalizare a relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan este susținut de trei parți internaționale - Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeana. Azerbaidjanul…

- Azerbaidjanul a acuzat duminica Rusia ca nu si-a indeplinit obligatiile din cadrul acordului de incetare a focului din 2020, obtinut de Moscova pentru a pune capat razboiului dintre Baku si Armenia pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah, scrie AFP, citat de Agerpres."Partea rusa nu a asigurat…

- Azerbaidjanul a acuzat Federația rusa ca nu iși duce la indeplinire obligațiile din acordul de incetare a focului din 2020, obținut de Moscova pentru a pune capat razboiului dintre partea azera și Armenia penru controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah

- Duminica, un inalt oficial armean a declarat ca exista șanse ca un acord de pace cu Azerbaidjanul sa fie semnat pana la sfarșitul anului 2023, punand astfel capat unui conflict vechi de zeci de ani, a transmis agenția de presa rusa TASS. Rusia, SUA și Uniunea Europeana incearca separat sa contribuie…

- Tarile din Caucazul de Sud sunt nevoite sa isi croiasca destinul in raport cu statele mai mari care le inconjoara - Rusia, Iran, Turcia. Armenia si Azerbaijan sunt in continuare in disputa din cauza regiunii Nagorno-Karabah, dar intre timp, cei doi lideri, premierul armean si presedintele azer, au discutii…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis sprijinul Statelor Unite pentru procesul de pace dintre Armenia si Azerbaidjan in discutii telefonice separate cu liderii lor si a chemat la deschiderea rutei vitale catre enclava disputata Nagorno-Karabah, scrie AFP și Agerpres. Menționam ca aceste…