Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat joi, la Moscova, despre acordul nuclear cu Iranul si progresele inregistrate in Peninsula Coreeana, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Guterres a afirmat ca Moscova si Natiunile Unite lucreaza la implementarea acordurilor privind procesul de pace din Siria, discutate la inceputul acestui an la Soci, in Rusia. In ianuarie, Conferinta de la Soci privind obtinerea pacii in Siria, organizata de Rusia, a stabilit crearea unei comisii constitutionale care sa functioneze la Geneva. AGERPRES/(AS…