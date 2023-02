Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa instituie mai multe sancțiuni impotriva sectorului tehnologic al Rusiei pentru a reduce capacitatea acesteia de a produce arme și rachete pe care le folosește pentru a lupta impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, pentru Reuters. Dl Lipavsky…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…

- Rusia isi va atinge obiectivele in Ucraina in pofida „razboiului hibrid” purtat de Occident impotriva Moscovei, a afirmat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cerand inlaturarea capabilitatilor militare din toate statele vecine. Serghei Lavrov a afirmat miercuri, conform agentiei The…

- Kuleba propune un „Summit pentru pace” sub egida ONU Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat din nou, intr-o declarație televizata, ca Kremlinul – in ciuda afirmațiilor lui Vladimir Putin din ultimele zile cum ca Rusia este deschisa la negocieri vizand incetarea conflictului din Ucraina…

- "Toate problemele provin din partea ucraineana, care refuza categoric negocieri si avanseaza revendicari manifest nerealiste si neadecvate situatiei" din teren, a declarat Lavrov.Ministrul de Externe susține ca a semnalat aceasta presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, duminica, Occidentul ca „militarizeaza” Asia de sud-est in incercarea de a limita interesele Rusiei si Chinei. Seful diplomatiei ruse pare sa pregateasca terenul pentru o confruntare intre Rusia si liderii occidentali la summitul G20 din Bali, informeaza…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…