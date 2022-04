Potrivit istoriei și tradițiilor sale, Rusia este una dintre acele țari care niciodata nu se va situa pe o poziție subordonata, a declarat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov. Lavrov a facut declarația intr-un interviu pentru postul de televiziune „Rossia – 24”. „Nu putem fi decat membri ai comunitații internaționale in condiții de egalitate in drepturi, in condiții de securitate indivizibila, in legatura cu care, fiindca veni vorba, am convenit și care au fost pur și simplu ignorate de colegii noștri occidentali”, a aratat Lavrov, potrivit tass.ru. In plus, Serghei Lavrov…