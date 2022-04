Stiri pe aceeasi tema

- „Aliatii condamna cu desavarsire crimele oribile asupra civililor” din Bucea si din alte locuri din Ucraina care se afla sub controlul fortelor ruse, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa sustinute joi, la Bruxelles, dupa un summit cu ministrii de…

- Statele Unite cred ca Rusia a finalizat retragerea din jurul Kievului și ca iși reface și iși realimenteaza trupele in vederea unei preconizate redesfașurari in Ucraina, a declarat un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de Reuters. In weekend, Ucraina a declarat ca forțele sale au recucerit…

- Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, susține ca Occidentul prin isteria provocata cu inscenari la Bucea, sa rupa negocierile dintre Rusia și Ucraina, care au atins un progres la Istanbul, scrie ria.ru

- „Domnule președinte Zelenski, va mulțumesc pentru ca ați acceptat sa luați cuvantul in Parlamentul Romaniei. Sunteți un erou in toate statele democratice. Curajul de care dați dovada ne inspira pe toți, ne motiveaza sa fim mai uniți.Vladimir Putin este un criminal care sfideaza orice lege. Masacrul…

- Putin și-a gasit gasit suport. Intr-o lume care, cel puțin la nivel declarativ, condamna gestul lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, exista și excepții. Una dintre ele, Siria. Mai exact, președintele Republicii Arabe Siriene Bashar Assad. „Președintele sirian și-a exprimat sprijinul puternic pentru…

- Aliații occidentali considera ca Kievul, capitala Ucrainei, este pe cale sa cada in cateva ore in mainile forțelor rusești. Joi seara, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, in timp ce țarile occidentale inca nu știuau cum sa reacționeze. Asta in timp ce luptele…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Nu ne este frica de niciun pronostic, nu ne este frica de nimeni... pentru ca ne vom apara”, a spus Zelenski in Mariupol, un oraș din estul Ucrainei, in apropiere de prima linie a frontului cu separatiștii pro-rușii susținuți de Moscova, scrie Hotnews.ro Președintele ucrainean a decretat miercuri o…