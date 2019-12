Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promulgat legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2, proiect aflat in miezul unei batalii economice si geopolitice intre SUA si Europa, informeaza AFP, citata de Digi24.ro .

- Rusia a dat noi asigurari miercuri ca va finaliza proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin care urmeaza sa livreze gaz in Europa pe sub Marea Baltica, in pofida sanctiunilor adoptate de Congresul american, transmit AFP si Reuters.

- Rusia si-a reafirmat miercuri intentia de a finaliza proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin care urmeaza sa livreze gaz in Europa pe sub Marea Baltica, in pofida sanctiunilor adoptate de Congresul american, transmit AFP si Reuters. 'Plecam de la principiul ca proiectul va fi finalizat',…

- Rusia nu va ezita sa raspunda niciunei desfasurari de rachete de catre Statele Unite, a avertizat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Reuters. ''Vom avea o reactie in oglinda. Fiecare pas va avea o reactie rusa'', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa la…

- Presedintele american Donald Trump a discutat telefonic, luni, cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, exprimandu-si sprijinul fata de negocierile intre Egipt, Etiopia si Sudan cu privire la barajul hidroelectric gigantic de pe Nilul Albastru, a comunicat Casa Alba, transmit Reuters si Xinhua.…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa imbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba in timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune…

- Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca dialogul telefonic dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski a generat o controversa care a capatat proportii exagerate si a negat, totodata, orice aluzie conform careia Rusia s-ar fi aflat…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…