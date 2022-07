Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe refuza deocamdata invitația la dialog din partea secretarului de stat american, Antony Blinken. Serghei Lavrov a transmis ca e prea ocupat in perioada urmatoare pentru a vorbi cu omologul lui american, așa ca il va cauta mai tarziu, cand va putea gasi timp in program, transmite…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa discute in curand cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Aceasta ar urma sa fie prima conversație oficiala intre SUA și Rusia de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie. Aceasta conversatie…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca obiectivele geografice ale „operațiunii militre speciale” a Rusiei in Ucraina nu se mai limiteaza doar la regiunea Donbas din estul țarii, ci includ și alte teritorii, scrie Reuters, preluand agenția rusa de stat RIA Novosti. Ministrul…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat, luni, ca decizia Finlandei și Suediei de a adera la NATO este o greșeala care va avea „consecințe considerabile” și va duce la o schimbare radicala a situației mondiale, relateaza agențiile rusești de presa, citate de Le Figaro. Riabkov…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat, marți, ca Parchetul General ancheteaza imprejurarile in care a fost montat un microfon in biroul secretarului de stat al MAI, Raed Arafat, de catre procurorii DNA. Dezvaluirea lui Bode vine la patru zile dupa ce presa a relatat ca șeful DSU a descoperit,…

- Scandal la nivel inalt intre Rusia și Israel, in ultimele zile, pe tema antisemitismului. Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, marti, Israelul ca sprijina ”regimul neonazist” si ”alimenteaza antisemitismul” din Ucraina, dupa ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, spusese ca Adolf Hitler…