- In Africa de Sud are loc summitul BRICS, al economiilor emergente. Vizat de un mandat international de arestare pentru crime de razboi, Vladimir Putin nu poate participa, așa ca l-a trimis pe ministrul de Externe. Serghei Lavrov a fost intampinat cu un dans tradițional, pe pista aeroportului.

- Reuniunea BRICS din anul 2023 se desfașoara in perioada 22 – 24 iulie in Republica Sud-Africana, iar din partea Rusiei va fi prezent ministrul de Externe, Serghei Lavrov. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va transmite un mesaj prin videoconferința. BRICS este format din Brazilia, Rusia, India, China…

- Voloj s-a descris pe site-ul personal ca fiind un “antreprenor israelian din domeniul tehnologiei nascut in Kazahstan”, fiind criticat in presa rusa si pe Telegram pentru ca aparent a minimalizat legaturile sale cu Rusia. “Invazia Rusiei in Ucraina este barbara, iar eu sunt categoric impotriva ei”,…

- Noi critici din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la adresa președintelui brazilian Luiz Inacio Lula da Silva: „Ca sa fiu sincer, credeam ca are o ințelegere mai larga asupra lumii. Cred ca este foarte important sa vezi lumea ca un intreg”.Declarația a fost facuta duminica, intr-un…

- Moscova a respins o solicitare venita din partea administrației prezidențiale a Africii de Sud, care a sugerat ca Rusia sa-l trimita mai bine pe Serghei Lavrov, la un summit care va avea loc la Johannesburg, in locul lui Vladimir Putin, pe numele caruia este emis un mandat internațional de arestare.…

- Amenințare cu arme nucleare la adresa Romaniei din partea propagandistului lui Putin, Vladimir Soloviov Amenințare directa la adresa Romaniei, lansata de Vladimir Soloviov, principalul propagandist al președintelui rus Vladimir Putin. Acesta a spus ca Romania trebuie lovita cu un atac cu „arme nucleare…

- Informațiile privind contraofensiva ucraineana sunt total diferite, astfel ca, fiecare dintre cele doua tabere se lauda cu reușite și noi victorii. Spre deosebire de Ucraina, in Rusia, parerile unt imparțite. Pe de-o parte, liderul rus se lauda cu noi victorii și distrugeri ale echipamentelor militare…

- Statele Unite continua sa colecteze date despre atacurile cu drone de marți dimineața de la Moscova și nu aproba atacurile pe teritoriul rusesc. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat acest lucru, potrivit Reuters. Declarația a precizat ca SUA inca aduna informații despre ceea ce s-a intamplat…