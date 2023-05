Stiri pe aceeasi tema

- Un emisar al Chinei se afla miercuri la Kiev pentru a discuta despre o "reglementare politica" a conflictului dintre Ucraina si Rusia, o vizita asteptata de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care doreste ca Beijingul sa faca uz de influenta sa asupra Rusiei,

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat vineri Curtea Penala Internationala (CPI) ca e „un instrument obedient” in mainile tarilor anglo-saxone si ca nu ar fi contribuit niciodata la solutionarea conflictelor, ci doar la agravarea lor, transmite EFE. „Acest veritabil pseudo-tribunal, transformat…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o conferinta de presa la Brasilia cu omologul sau brazilian, Mauro Vieira, Lavrov…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, un apropiat al lui Putin, a declarat ca tarile NATO sunt parte a conflictului din Ucraina intr-un interviu acordat luni, 27 martie, ziarului guvernamental rus Rossiskaia Gazeta. ”De fapt, tarile NATO sunt o parte a conflictului. Au facut…

- In timp ce zeci de milioane de criptomonede au fost donate Ucrainei in ultimul an, grupurile pro-Kremlin au folosit, de asemenea, aceleași monede digitale pentru a cumpara provizii militare și pentru a raspandi propaganda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Din luna martie a anului trecut, Rusia nu a primit propuneri serioase privind soluționarea conflictului din Ucraina. Despe aceasta a declarat joi de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o conferința de presa, dupa reuniunea Consiliului Miniștrilor de Externe (CMFA) G20 la New Delhi, relareaza…