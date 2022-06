Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la un post rusesc ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat Occidentul ca, daca va furniza Kievului rachete cu raza lunga de actiune, Moscova va impinge fortele ucrainene mai departe de granitele Rusiei, ceea ce ar duce la pierderi teritoriale semnificative pentru Ucraina, relateaza The Associated Press.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. "Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru", a declarat…

- Cele 1,02 milioane includ 120.000 de straini si persoane evacuate din regiunile separatiste din Ucraina sustinute de rusi, asa-numitele republici populare Donetk si Lugansk, carora Rusia le-a recunoscut independenta chiar inaintea inceperii invaziei, informeaza Reuters.Potrivit datelor ONU, peste 5,4…

- „Continuam sa le monitorizam capabilitatile nucleare in fiecare zi in cel mai bun mod posibil si nu estimam ca exista o amenintare de utilizare a armelor nucleare si nicio amenintare pentru teritoriul NATO", a spus inaltul oficial al Pentagonului sub acoperirea anonimatului.Ministrul rus de externe…

- Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, susține ca Occidentul prin isteria provocata cu inscenari la Bucea, sa rupa negocierile dintre Rusia și Ucraina, care au atins un progres la Istanbul, scrie ria.ru

- Armata rusa va considera „tinte legitime” transporturile de armament aduse in Ucraina din strainatate, a avertizat, vineri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in conditiile in care NATO si Uniunea Europeana faciliteaza aprovizionarea cu arme a armatei ucrainene. „Noi am transmis clar ca orice…