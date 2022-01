Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, Moscova a declarat joi ca „este clar” ca Statele Unite nu nu a luat in considerare cerintele sale de securitate. Totuși, Kremlinul a pastrat ușa deschisa pentru continuarea dialogului in ceea ce privește tensiunile privind un eventual conflict la granița…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP.

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Statele Unite ale Americii au promis ca vor raspunde in scris saptamana viitoare la propunerile Rusiei privind garantiile de securitate pe care Moscova le solicita din partea Occidentului, a declarat marti o sursa citata de agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters. Rusia…

- NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters. "Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în…

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii ca nu va ataca Ucraina sau…