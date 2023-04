Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Federatia Rusa si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt “schizofrenie”. Acest lucru a fost afirmat marti de ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa, in urma vizitei efectuate la New York in cadrul presedintiei Rusiei a Consiliului de Securitate al ONU, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS, citata de Agerpres.