Stiri pe aceeasi tema

- O cerere a Statelor Unite de a sanctiona doua companii maritime ruse si sase nave ale acestora, acuzate de incalcarea interdictiilor internationale privind livrarea de petrol catre Coreea de Nord, a fost blocata de Rusia la ONU, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. Opozitia Rusiei…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea imbunatatirea relatiilor cu Statele Unite, dar Moscova "nu va plange" daca Washingtonul refuza acest lucru, a anuntat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului."Presedintele rus spera la ce este mai bun. Ar vrea sa se termine cea mai…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat joi ca autoritațile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sancțiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.Purtatorul…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 20:10 Trump nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile ameriane din 2016 Presedintele american Donald Trump a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin in care afirma ca doreste sa mentina contacte la nivel inalt cu Rusia, a indicat marti consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit agentiei Ria Novosti, citata de Reuters, potrivit Agerpres.…

