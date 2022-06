Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, considera ca se incearca transformarea Republicii Moldova intr-o „a doua Ucraina”, iar acest lucru este evident din abordarea „consumerista" a actualei conduceri de la Chisinau, relateaza joi agentia oficiala de presa rusa TASS, citata de Agerpres.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a deplasat marti seara in Turcia, pentru negocieri in sensul facilitarii exporturilor de cereale prin porturile din Marea Neagra, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Soir.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca „sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”. Statele NATO fac tot ce le sta in putința pentru a impiedica negocierea incetarii focului, a acuzat Lavrov, lansand mai multe critici…

- Rusia nu vede niciun risc in regiunea separatista a Republicii Moldova Transnistria si doreste o solutionare pasnica a situatiei de acolo, a informat luni agentia de presa Interfax, citandu-l pe viceministrul rus de externe Andrei Rudenko, noteaza agentia Reuters, transmite Agerpres. Rustam Minnekaev,…

- Armata rusa va considera "tinte legitime" transporturile de armament aduse in Ucraina din strainatate, a avertizat, vineri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in conditiile in care NATO si Uniunea Europeana faciliteaza aprovizionarea cu arme a armatei ucrainene.