Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat canalului de televiziune Al-Arabiya, Serghei Lavrov a fost intrebat daca moldovenii ar trebui sa fie ingrijorați de ceva in legatura cu „operațiunea speciala a Rusiei” din Ucraina. „Ar trebui sa fie ingrijorați de viitorul lor, pentru ca sunt tarați in NATO și nu cred ca asta…

- Un razboi nuclear nu ar trebui niciodata pornit deoarece nu ar putea exista „niciun caștigator”, a avertizat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a indemnat țarile sa adere la acest lucru, relateaza CNN. Lavrov a susținut ca Rusia „a fost campioana in a pleda ca nicio țara sa nu declanșeze…

- Consilierul presedintiei ucrainene Mihailo Podoleak considera ca Moscova incearca sa „destabilizeze” regiunea separatista Transnistria din estul Republicii Moldova, situata la frontiera cu Ucraina, dupa ce au avut loc mai multe explozii, care au suscitat temeri privind extinderea razboiului in zona,…

- Consilierul presedintiei ucrainene Mihailo Podoleak considera ca Moscova incearca sa „destabilizeze” regiunea separatista Transnistria din estul Republicii Moldova, situata la frontiera cu Ucraina, dupa ce au avut loc mai multe explozii, care au suscitat temeri privind extinderea razboiului in zona,…

- Un sondaj realizat in aceasta luna arata ca 41% din cetațenii Republicii Moldova ar dori refacerea URSS, in timp ce 33% cred ca Vladimir Putin „elibereaza și denazifica” Ucraina. 52% dintre respondenți considera ca Rusia a declanșat un razboi impotriva Ucrainei, in timp ce 33 de procente cred ca Putin…

- Statele Unite ale Americii va oferi suport Republicii Moldova in suma de 50 milioane de dolari pentru a face fața provocarilor, pentru a consolida democrația in țara noastra și pentru a reduce dependența de piețele din est. Anunțul a fost facut astazi de catre administratoarea USAID, Samantha Power,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge miercuri, 16 martie, in Chișinau, capitala Republicii Moldova, unde va fi așteptat de președintele Maia Sandu, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Vizita lui Klaus Iohannis in Republica Moldova are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al României, a vorbit, într-un interviu la CNN, despre criza gazelor naturale din Republica Moldova din aceasta iarna, când compania rusa Gazprom a întrerupt furnizarea de gaze. „Criza a fost provocata de acțiunile…