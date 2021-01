Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 ian – Sputnik. Rusia spera ca summit-ul celor cinci state, membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, va avea loc imediat ce va permite situația legata de pandemie, a declarat luni ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov. “Ca expresie a aspirației spre un…

- Serghei Lavrov a comparat SUA cu un elefant in magazinul de porțelanuri. Șeful diplomației ruse s-a referit la imixtiunea Washingtonului in problemele interne ale altor state. Cum se reflecta acest lucru asupra Irakului, Libiei și Siriei, aflați din materialul video Sputnik. Fii la curent…

- BUCURESTI, 29 dec – Sputnik. Creatorul de moda Pietro Constante Cardin s-a nascut in Italia in 1924. La scurt timp, familia sa s-a mutat in Franța pentru a scapa de regimul fascist al lui Mussolini, potrivit RT. Cardin a castigat faima in anii 1960 cu modelele sale futuriste și avangardiste…

- BUCUREȘTI, 23 dec - Sputnik. Moscova va raspunde noilor sancțiuni ale SUA și va trage concluzii cu privire la intreaga gama de relații cu Washingtonul, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov intr-o conferința de presa in urma discuțiilor cu vicepremierul și ministrul de externe al Qatarului,…

- CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Moscova a prevenit Washingtonului sa nu promoveze politica de obținere a unei supremații militare, a declarat viceministrul de Externe al Rusiei, Serghei Reabkov. “In realitate, ei (SUA n.r.) aspira spre o supremație militara totala, iar aceasta aspirație este alimentata…

- Forțele rusești de menținere a pacii se afla in regiune in primul rand pentru menținerea stabilitații, așa a raspuns ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la propunerea președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor din Transnistria.…

- Vandalii au turnat vopsea roșie pe morminte și placi memoriale și au pictat o svastica pe ele. Nu se cunoaște identitatea faptașilor. De altfel, nu este pentru prima data cand se intampla astfel de incidente. Monumentele și cimitirele sovietice din Lituania sunt profanate in mod constant,…

- BUCUREȘTI, 2 oct - Sputnik. Un depozit cu butelii de gaz a luat foc in sudul Moscovei, relateaza RIA Novosti, citand serviciul de presa al Ministerului de Urgența din Moscova. „Pompierii au intervenit imediat la fața locului și au inc eput sa stinga focul”, respectand toate masurile de securitate,…