Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat Occidentul ca, daca va furniza Kievului rachete cu raza lunga de actiune, Moscova va impinge fortele ucrainene mai departe de granitele Rusiei, ceea ce ar duce la pierderi teritoriale semnificative pentru Ucraina, relateaza The Associated Press.…

- Marea Britanie urmeaza sa furnizeze in premiera Ucrainei lansatoare de rachete care pot lovi ținte rusești la o distanța de pana la 80 de kilometri. Decizia risca sa provoace și mai mult Moscova, deja infuriata de ajutorul oferit de Occident forțelor ucrainene, noteaza The Guardian . Este vorba despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca Moscova va lovi noi tinte, daca Occidentul ar furniza Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune, considerand ca livrarile actuale de arme au ca scop "prelungirea conflictului".

- UPDATE 2 Trupele rusești au fost acuzate de comiterea unor acte de tortura impotriva locuitorilor din regiunea Herson, in sudul Ucrainei. In primele luni ale invaziei, ucrainenii din orașul care da numele regiunii au ieșit de mai multe ori sa protesteze in fața soldaților ruși, cu mainile goale, fiind…

- Oficialii americani au ezitat pana acum sa trimita astfel de sisteme de rachete Kievului, una dintre temeri fiind ca armele ar putea fi folosite pentru atacuri asupra țintelor din Rusia, scrie CNN . Administrația Biden se pregatește sa trimita Ucrainei sisteme avansate de rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- New York Times a publicat cateva imagini din satelit care contrazic versiunea ruseasca a masacrului de la Bucea. Imaginile, inregistrate de un satelit al companiei de specialitate Maxar Technologies, dateaza de pe 11 martie, data la care trupele ruse inca ocupau orasul, si arata 11 cadavre aflate la…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Statele Unite ca obstructioneaza „dificilele” negocieri ruso-ucrainene. „Trimiterea unor forțe de menținere a pacii in Ucraina de catre statele membre NATO ar duce la o ciocnire directa intre forțele Alianței Nord-Atlantice și forțele armate…