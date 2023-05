Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura portului ucrainean Odesa de la Marea Neagra, au anunțat luni reprezentanții armatei ucrainene. In urma loviturilor un inciendiu a izbucnit in port, potrivit Reuters, citat de Mediafax.„Un incendiu a afectat infrastructura portuara…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, a acuzat joi armata rusa ca s-a retras peste o jumatate de km la nord de orasul ucrainean Bahmut, lasand descoperite flancurile fortei paramilitare, transmite Reuters. Agentia nu a fost in masura sa verifice afirmatia lui Prigojin si nu a reusit…

- „ Acordul cu cereale de la Marea Neagra din Ucraina a fost prelungit cu inca doua luni, fiind sigur, deocamdata”, a declarat miercuri (17 mai) președintele turc Tayyip Erdogan, cu o zi inainte ca Rusia sa fi renunțat la pact din cauza obstacolelor in calea exporturilor sale de cereale și ingrașaminte.„…

- Rusia a blocat efectiv acordul privind cerealele din Marea Neagra prin refuzul de a inregistra navele care sosesc, a transmis luni ministerul ucrainean al Reconstrucției, potrivit Reuters."Federația Rusa a oprit din nou efectiv Acordul Cerealelor, refuzand sa inregistreze navele care sosesc și sa efectueze…

- Acordul a ajutat la solutionarea unei crize alimentare globale despre care oficialii ONU au declarat ca a fost agravata de cel mai sangeros razboi din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. Incheiat in iulie anul trecut, acordul a creat un coridor protejat in Marea Neagra pentru a permite…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Un acord care permitea exportul de cereale ucrainene din porturile de la Marea Neagra și care urma sa expire sambata (18 martie) a fost reinnoit, a declarat președintele Turciei, Tayyip Erdogan. Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a anunțat sambata reinnoirea acordului, dar nu a dezvaluit pentru cat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata prelungirea acordului international privind exportul de cereale ucrainene, informeaza Reuters si AFP. Liderul turc a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat, fara a preciza durata prelungirii, care potrivit unui responsabil ucrainean va…