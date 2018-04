Duhul si cele 3 dorinte

Unui functionar care isi stergea de praf o lampa pe care o avea pe birou ii apare deodata in fata un duh si-i spune ca-i va indeplini trei dorinte. – As vrea sa am in mana o bere rece! Imediat o primeste si, bineinteles, o bea. Acum, gandind mai limpede, ii spune duhului a doua dorinta: – As vrea sa fiu pe o insula tropicala impreuna cu 10 gagici! Bineinteles,… [citeste mai departe]