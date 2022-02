Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins vineri acuzatiile Statelor Unite conform carora Rusia pregateste un video trucat ca pretext pentru atacarea Ucrainei, transmite agentia de presa RIA, preluata de Reuters. El a sustinut ca dezvaluirile facute de americani sunt "aiureli", relateaza…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Ucrainenii intervievați de Reuters au declarat ca sunt pregatiți pentru un conflict militar cu Rusia, in vreme ce diplomații de top ai Rusiei și Statelor Unite au minimizat orice perspectiva de razboi. O locuitoare din Kiev, Diana, care a refuzat sa-și dea numele de familie, a spus ca „deja se gandește…

- Rusia a declarat duminica aceasta ca este dezamagita de semnalele pe care Washingtonul si Bruxellesul le transmit inaintea negocierilor de luni de la Geneva si de faptul ca Statele Unite ale Americii insista pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agentiile Interfax si RIA, citate de Reuters.…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

