ISU Harghita: Buletin informativ - 07.12.2022

BULETIN INFORMATIVBilantul misiunilor din ultimele 24 de oreSuntem la datorie in fiecare zi pentru furnizarea raspunsului prompt la solicitarile de sprijin Astfel, in cursul zilei de ieri, 6 decembrie a.c., au fost inregistrate 8 solicitari pentru acordarea de prim ajutor, 8 persoane aflate in dificultate fiind… [citeste mai departe]