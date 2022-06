Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pleaca joi, 8 iunie, in Turcia pentru a discuta instituirea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene, a anunțat șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu. Lavrov, a precizat Cavusoglu, vine in Turcia insoțit de o delegație militara…

- Fortele navale din Rusia vor permite trecerea navelor de cereale catre Marea Mediterana daca Ucraina va elimina minele din apele sale de coasta, a declarat, marti, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Este crucial ca reprezentantii Ucrainei sa curete apele de coasta de mine. Daca aceasta problema…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, și omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au discutat joi, 10 martie, in Turcia. Astazi a fost prima intalnire la acest nivel, de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie. Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a declarat ca a discutat…

