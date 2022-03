Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, sustine ca are asteptari reduse de la discutiile cu omologul sau rus, Serghei Lavrov Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, miercuri, ca are asteptari reduse de la discutiile programate pentru joi cu ministrul rus de Externe, Serghei…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat ca urmeaza sa aiba o conversație serioasa cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in Turcia. Despre asta a vorbit la postul de televiziune Ukraine 24, relateaza RIA Novosti. Kuleba a menționat ca, daca Lavrov este, de asemenea, dispus pentru…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a confirmat planurile unei intalniri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in Turcia, in cursul acestei saptamani. "In prezent este planificata data de 10 martie. Sa vedem daca zboara la Antalya, atunci voi zbura si eu. Sa ne asezam, sa vorbim, a spus…

- Rusia a confirmat, conform AFP, o intalnire a ministrilor de Externe rus, Serghei Lavrov, si ucrainean, Dmitro Kuleba, in Turcia, la sfarsitul saptamanii. Ar fi prima discuție la acest nivel, de la inceputul invaziei ruse a Ucrainei. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al diplomației ruse, a scris…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba si omologul sau rus Serghei Lavrov si-au dat acordul sa se intalneasca cu ocazia unui forum diplomatic in Antalia, pe coasta mediteraneana a Turciei, a anuntat luni seful diplomatiei de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, care va fi si el prezent la intalnire,…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, vineri, ca soldații ruși au comis violuri in orașe ucrainene, relateaza Reuters. Kuleba nu a oferit nicio dovada pentru afirmația sa. Reuters nu a putut verifica independent afirmația. „Cand bombele cad asupra orașelor voastre, cand soldații…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE. „Momentan nu se stie cind vor avea loc noi negocieri”, a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook. {{598471}}Anterior,…

