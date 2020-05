Lavinia Pop are în sânge muzica și dansul popular: ”Învățam cântece patriotice vechi cu bunica mea” Tanara cantareața de muzica populara are in sange muzica și dansul popular. Iubește muzica populara inca din adolescența, iar, de atunci, a ramas fidela folclorului. „De mica copila aveam vise marețe, nu știu daca aș fi crezut vreodata ca tot ceea ce faceam atunci dintr-o joaca și o pasiune ascunsa, era sa devina realitate, dar nu pot decat sa ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru “darul” pe care mi l-a daruit și parinților mei care m-au susținut din totdeauna! Ma simt norocoasa sa am langa mine oameni faini și dragi, care ma iubesc, și care imi asculta melodiile, iar cel mai important lucru este ca… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

