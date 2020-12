Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Lavinia Pirva! Celebra cantareața implinește astazi frumoasa varsta de 36 de ani. Iar cum o astfel de sarbatoare nu avea cum sa treaca fara sa nu fie marcata, persoanele dragi i-au adus artistei zambetul pe buze prin cele mai deosebite daruri. Iata de cadouri spectaculoase a primit…

- Ștefan Banica Jr. a fost mereu discret cu viața sa personala. Artistul este mereu in atenția presei și a fanilor, dar a evitat intotdeauna sa-și expuna in public familia și tot ceea ce ține de intimitatea caminului sau. Cu toate acestea, el accepta sa raspunda deschis cand este intrebat de actuala…

- Silvana Riciu este cu adevarat o femeie fericita. Cantareața de muzica populara a devenit mamica pentru a treia oara in urma cu o saptamana, iar acum a publicat prima fotografie de familie!

- Chiara Ferragni (33 de ani) este insarcinata cu cel de-al doilea copil al ei. Tanara a facut anunțul emoționant pe contul personal de Instagram. Chiara Ferragni este insarcinata cu al doilea copil „Familia noastra se marește. Leo o sa adore sa fie fratele mai mare”, a scris Chiara in mediul online,…

- Soția lui Ștefan Banica s-a reorientat rapid dupa ce epidemia de coronavirus a pus la pamant industria muzicala prin lipsa concertelor de foarte multe luni. Divertismentul se regasește printre cele mai afectate domenii de criza sanitara. Ce a ajuns Lavinia Parva sa faca pentru bani. Pozeaza in toate…

- Soția actorului Jude Law (47 de ani), Phillipa Coan (33 de ani), a adus pe lume primul lor copil. Anunțul a fost facut chiar de actor, in cadrul emisiunii “The Tonight Show”. „Este cu adevarat minunat. Ne simțim destul de binecuvantați ca am fost intr-un moment in care am putut, ca familie, sa ne cuibarim…