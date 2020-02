Stiri pe aceeasi tema

- La numai cinci luni dupa nașterea micuțului Alexandru, presa scria ca artista a topit cele 20 de kilograme acumulate. A fost nevoie doar de ceva munca la sala și momente de abținere. Reușita in acest sens a facut-o mai relaxata, așa ca are acum clipe in care mai cade și in ispita. Cum a fost […] The…

- Joseph Hadad (60 de ani), unul dintre cei mai renumiți bucatari din Romania, a ramas vaduv la 48 de ani, cu trei copii cu varste cuprinse intre 3 și 16 ani. Soția sa a murit la 42 de ani de cancer de san. "Sotia mea a murit de cancer la san. Atunci am simtit cum se prabuseste totul... Nu doresc…

- Cristina Topescu a fost una dintre cele mai iubite si apreciate jurnaliste din Romania. E a plecat dintre noi exact asa cum a si trait, intr-o mare discretie, lasand in urma, insa, multa durere.

- Lavinia Pirva a trecut prin mai multe schimbari in ultimul an. Bruneta a dat naștere unui baiețel acum aproximativ șapte luni și de atunci e pusa pe mari transformari, spre surprinderea admiratorilor.

- Ce a facut Lavinia Parva, in timp ce Ștefan Banica Jr. și fiul lui, Radu, cantau pe scena Salii Palatului, in seara de 13 decembrie? Chiar ea a facut imaginile publice. Ce a facut Lavinia Parva, in timp ce Ștefan Banica Jr și fiul lui cantau pe scena? Ștefan Banica Junior și fiul lui, Radu, […] The…

- Ștefan Banica Jr. este considerat un adevarat don Juan al showbizului și a avut la braț unele dintre cele mai frumoase și dorite femei din Romania. A treia casnicie a fost cu noroc pentru celebrul artist, care acum formeaza o familie fericita alaturi de Lavinia Pirva.

- Ștefan Banica are o relație foarte apropiata cu fiii sai și petrece, pe cat posibil, cat mai mult timp cu aceștia. Artistul a vorbit despre conexiunea minunata pe care o are cu Violeta, fiica sa și a Andreei Marin. Ștefan Banica este casatorit cu Lavinia Pirva, alaturi de care a devenit tata pentru…