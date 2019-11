Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica au bifat, miercuri seara, primul eveniment monden in calitate de parinți. La 6 luni de la nașterea lui Alexandru, proaspata mamica aproape ca și-a recapatat formele de odinioara, este fericita și ar putea vorbi ore intregi despre minunea ei de acasa. Libertatea: Lavinia,…

- Lavinia Pirva si Stefan Banica sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. De cand acestia au devenit parinti, povestea lor de dragoste a devenit din ce in ce mai fericita. Ieri, micutul lor a implinit sase luni, iar cantareata are parte de cele mai frumoase momente din viata ei, afandu-se…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. au participat miercuri seara la un eveniment monden, organizat in Capitala. De altfel, aceasta este prima apariție a celor doi, dupa ce au devenit parinții unui baiețel. Lavinia Pirva a nascut in luna mai, un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Alexandru.…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. au devenit parinții unui baiețel, in luna mai a acestui an. Așa cum au procedat și in cazul casatoriei dintre ei, același lucru s-a intamplat și in cazul botezului lui Alexandru, care a fost organizat in cea mai mare discreție, de catre cei doi artiști. Abia acum s-a…

- Lavinia Pirva si-a uimit fanii cu un mesaj emotionant despre fiul ei. Sotia lui Stefan Banica Jr. a devenit mama pentru prima data in luna mai, atunci cand l-a adus pe lume pe micutul Alexandru.

- Ștefan Banica și Lavinia Pirva și-au intregit familia recent, iar rodul iubirii lor poarta numele Alexandru. Cei trei au fost surprinși de fotoreporteri, duminica trecuta. Ai mai jos primele imagini cu ei și bebelușul. Ștefan Banica și Lavinia Parva, primele imagini cu ei și bebelușul Trei copii, trei…