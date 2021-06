Lavinia Pîrva e AS la shopping, dar nu prea se descurcă la șofat.…

Lavinia Pirva a demonstrat inca o data ca este AS la shopping, dar ca nu prea se descurca atunci cand vine vorba despre șofat. Partenera lui Ștefan Banica Jr. a aratat ca face orice de dragul sportului, chiar sa și incalce legea. Frumoasa cantareața i-a pus „gand rau” Codului Rutier pentru marea ei pasiune in plina strada, in Capitala, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!