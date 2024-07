Lavinia Pirva este cunoscuta in Romania atat pentru cariera sa muzicala, cat și pentru faptul ca este soția renumitului artist Ștefan Banica Jr. La 39 de ani, bruneta arata foarte bine și nu ezita sa pozeze provocator pe rețelele sociale. Cea mai recenta apariție a vedetei i-a bucurat pee fani. Cum s-a fotografiat aceasta? Lavinia […] The post Lavinia Pirva, decolteu irezistibil pe rețelele sociale. Soția lui Ștefan Banica Jr. a incins imaginația fanilor FOTO appeared first on Playtech Știri .