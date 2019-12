In fiecare an, Ștefan Banica și-a obișnuit fanii cu concertul pe care il susține, cel de dinainte de Craciun, in cadrul caruia exista un repertoriu emoționant de melodii. In acest an, Lavinia Pirva i-a facut o declarație de dragoste soțului sau in vazul tuturor, iar la concertul lui Ștefan Banica, a atras toate privirile.