Lavinia Pirva, soția lui Ștefan Banica Junior, a izbucnit, dupa ce a tot fost sunata și intrebata despre relația pe care o are cu artistul. Și nu numai asta, la capatul celalalt al firului s-ar fi auzit ca are probleme in casnicie. Lavinia a ținut sa raspunda! CITEȘTE ȘI: CAUZA MORȚII SOȚULUI MINISTRULUI DE INTERNE CARMEN […] The post Lavinia Pirva a rabufnit, dupa ce a fost intrebata de Banica: ”E panica, se pare…” appeared first on Cancan.ro .