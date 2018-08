Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Petrea a vrut sa impartaseasca bucuria pe care o simte cu fanii sai. De pe patul de spital, ea a facut publica prima poza cu noul membru al familiei. Proaspata mamica a dezvaluit și numele ales pentru mica ei prințesa. "Karin este cu noi! Minunea care ne intregeste! #suntem5 #ceamaifericita"…

- In familia prezentatoarei TV Lavinia Petrea, fericirea a atins cote maxime! Vedeta PRO TV a devenit mamica pentru a treia oara. De pe patul de spital, ea a impartașit cu miile de fani bucuria pe care o simte și a facut publica prima poza cu noul membru al familiei, pe care l-a prezentat lumii intregi.…

- Iulia Zgripcea (36 de ani) a adus pe lume in mod natural un baietel perfect sanatos, dupa ce la inceputul acestui an s-a casatorit cu Andrei Barbulescu (43 de ani), alaturi de care a prezentat la TVR 2 emisiunea „E vremea ta“.

- Chef Florin Dumitrescu a dezvaluit ca el și soția lui și-ar dori un al treilea copil. Cei doi au doua fete, pe care lșe rasfața mereu. Celebrul bucatar așteapta cu nerabdare un al treilea copil, care sa li se alature fiicelor lui, Ava și Mia. Chef Florin Dumitrescu a vorbit despre familia sa, incepand…

- Regina "i ducele de Edinburgh nu vor participa la botezul principele Ludovic din Cambridge aceastE dupE-amiazE. Anun:ul a fost fEcut astEzi diminea:a inainte de ceremonia specialE de la Capela RegalE din Palatul St James din centrul Londrei, la ora 16:00.

- Viața unui barbat in varsta de 32 de ani a luat o intorsatura cumplita chiar in ziua in care a devenit tatic pentru a treia oara, intrucat la cateva minute dupa ce soția lui a nascut, aceasta a murit.

- Zi de luni dimineata cu mari emotii pentru Elena Basescu (37 de ani). Mezina fostului presedinte a nascut o fetita, informeaza click.ro. Bebelusul este al treilea copil al brunetei. Elena Basescu si iubitul ei Catalin Gheorghe (26 de ani), zis Tomata, au devenit parinti luni dimineata. Fiica cea mica…