- Karel Gott a fost votat cel mai popular cantaret al natiunii de 42 de ori. Sotia sa, Ivana Gott, a anuntat moartea, miercuri, pe site-ul cantretului, care anuntase in septembrie ca se lupta cu leucemia. Prim-ministrul Cehiei Andrej Babis a propus funeralii de stat pentru Karel Gott. Povestea…

- Avem detalii exclusive despre sarcina riscanta a Ralucai Macovei, nasterea gemenilor, dar si botezul acestora. Totul s-a intamplat in mare secret, asa cum vedeta a decis sa faca cu intreaga ei activitate din ultimii ani.

- Devenit din nou tata, dupa ce soția Lavinia Parva i-a daruit un baiețel, Ștefan Banica jr. demonstreaza ca nu și-a uitat nici rolul de fiu! Zilele trecute, celebrul cantareț a fost surprins in timp ce iși scotea mama, pe Sanda Liteanu, la o plimbare și o sesiune de shopping. Citeste si Stefan…

- O femeie din Romania, gravida in șase luni, a mers in vacanța in Italia. Ea se afla impreuna cu familia in localitatea Francavilla al Mare, cand a simțit ca urmeaza sa nasca. Ea a fost dusa cu ambulanța la spitalul din localitatea Chieti. Pe drum insa, femeia a nascut chiar in salvare, a notat rotalianul.com.…

- Imagini de senzatie cu Stefan Banica si Lavinia Pirva! Artistul si sotia lui au fost surprinsi de paparazzii la cumparaturi. Cum arata Lavinia Parva la aproape trei luni de cand a devenit mamica.

- O femeie de 31 de ani care nu a fost la medici pe perioada sarcinii și nici nu a putut oferi medicilor detalii despre aceasta a nascut acasa, neasistata medical, un bebeluș de 1.400 de grame.Femeia in varsta de 31 de ani, din comuna Corni, județul Botoșani, impreuna cu fetița pe care a nascut-o…