Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Parva a venit cu o marturisire neașteptata despre fiul ei. Multe dintre mamicile care o urmaresc ii vor da dreptate. Ce a spus aceasta despre viața de mamica și cum au reacționat internauții? Lavinia Parva, mesaj despre viața de mamica: ce a spus despre fiul ei Lavinia Parva a marturisit in…

- De cand a devenit mama, viața ei s-a schimbat complet. Lavinia Parva a postat o fotografie cu fiul ei și al lui Ștefan Banica, lucru pe care obișnuiește sa-l faca destul de rar. Artista a explicat ce simte de cand a venit pe lume micuțul Alexandru. Cand vine vorba despre baiețelul sau, Lavinia Parva…

- In ultima perioada au aparut mai multe zvonuri despre un posibil divorț intre Lavinia Parva și Ștefan Banica. Artista a decis sa puna punct speculațiilor și a facut primele declarații. Lavinia Parva infirma divorțul de Ștefan Banica. In urma cu aproximativ un an au aparut primele zvonuri legate despre…

- Crima din Baia Mare a ingrozit o țara intreaga, in anul 2020. Ramona, o tanara mamica din Baia Mare, a fost pe atunci ucisa cu sange rece chiar in fața fiicei sale de doar trei ani. Astazi, criminalul a primit și pedeapsa finala: inchisoare pe viața. Așadar, fostul iubit al Ramonei Gabriela Ile iși…

- Clipe de coșmar pentru Madalin Ionescu, dar și pentru soția lui, Cristina Șișcanu. Se pare ca, cei doi au trecut printr-un un moment greu din viața lor, atunci cand tatal lui Madalin s-a stins din viața acum cateva zile. Iata cum incearca sa treaca peste incidentul neplacut din viața lor!

- Lavinia Parva a demonstrat in numeroase randuri ca este pe cat se poate de responsabila, astfel ca soția lui Ștefan Banica Jr. nu ține cont in fel și chip de temperaturile ridicate de afara. Artista nu se da de o parte și iși respecta obligațiile chiar și atunci cand termometrele ating pragul record.…

- Lena și Gabi Enache formeaza un cuplu de ani buni, insa cu toate acestea nu se pot bucura de iubirea ce și-o poarta unul altuia, caci distanța le este piedica. In acest sens, partenera de viața a fotbalistului a povestit la Antena Stars cum gestioneaza cei doi soți aceasta situație și cum reușesc sa-și…