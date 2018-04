Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Lavinia Parva este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis despre casnicia cu Ștefan Banica, despre vacanțe și pasiunile pe care cei doi le au in comun.

- Dan Negru este invitatul special al Oanei Turcu in cadrul ediției de Paște a emisiunii ,,Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, unde dezvaluie momente inedite din cariera sa, dar și din viața personala.

- Dan Negru este invitatul special al Oanei Turcu in cadrul editiei de Paste a emisiunii „Refresh by Oana Turcu“, de la Antena Stars, unde dezvaluie momente inedite din cariera sa, dar si din viata personala.

- Cum și-a cunoscut Claudia Ghițulescu soțul. Indragita cantareața de muzica populara este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, unde povestește cum s-a schimbat ea dupa casnicie. ”Dupa o filmare cu Steliana Sima, am stat cu ea…

- Indragita cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, unde povestește cum și-a cunoscut soțul, dar și cum s-a schimbat ea dupa casnicie.

- Monica Pop recunoaște ca este violenta. Renumitul medic oftalmolog vorbește, sambata, de la ora 13:00, la Antena Stars, despre sinceritate, suferinta, curaj, despre viata si moarte intr-un amplu interviu acordat Oanei Turcu. Monica Pop susține ca, in general, in orice relație, trebuie sa existe sinceritate…

- Renumitul medic oftalmolog Monica Pop vorbește, sambata, de la ora 13:00, la Antena Stars, despre sinceritate, suferinta, curaj, despre viata si moarte intr-un amplu interviu acordat Oanei Turcu.

- Mariana Capitanescu, indragita interpreta de muzica populara, este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emsiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, unde nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume, atat in privinta vietii personale cat si a celei profesionale.