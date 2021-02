Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Dumitru, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara de la noi, a trecut prin clipe grele, in urma cu cațiva ani, atunci cand a suferit o adevarata drama. Artistul a facut declarații cutremuratoare la Antena Stars.

- Nicoleta Voicu este terorizata de fostul ei partener, Gheorghe Turda? Fanii nu mai știu ce sa creada, dupa ce faimoasa interpreta de muzica populara a transmis ca este harțuita cu apeluri telefonice primite din partea unor numere necunoscute, ca a fost urmarita pe strada și ca a auzit bubuituri in ușa.…

- Astazi e o zi foarte importanta pentru interpreta de muzica populara Olguța Berbec! In urma cu puțin timp a nascut și a adus pe lume cel de-al doilea copil! Primele declarații ale vedetei, in direct la Antena Stars, in exclusivitate!

- Sora Darclee a luat pe toata lumea prin surprindere, caci a facut acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declarații despre sarcina. Fosta membra a trupei A.S.I.A iși dorește sa fie un parinte model, tocmai de aceea mai amana puțin marele eveniment.

- Maria Iordanescu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre evenimentul momentului din lumea mondenitaților. Ieri, fratele sau, Andrei, s-a insurat cu iubita lui, Oana. Fiica antrenorului Anghel Iordanescu a recunoscut cate emoții s-au resimțit in ziua ferictului eveniment din familia vedetelor…

- Anul nou ne ia deja prin surprindere, iar aseara lumea mondena a aflat despre scenele in care Ioana, soția lui Ilie Nastase, a anunțat poliția, dupa ce fostul tensimen a agresat-o! Noi avem primele declarații ale acestuia, in exclusivitate oferite pentru Antena Stars!

- Anul 2020 continua sa ne surprinda din ce in ce mai tare! Dupa ultima desparțire din showbiz, acum, o noua bomba a aruncat in aer lumea mondena! Cristina Cioran și Traian Vaduva și-au spus adio dupa zece ani de iubire! Fosta prezentatoare TV, declarații exclusive la Antena Stars despre desparțire. De…