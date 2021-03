Stiri pe aceeasi tema

- Cum pandemia i-a luat bucuria de a canta, solista iși aduce aportul, in felul sau, la raspandirea virusului cu o invenție vestimentara chic, in același timp recomandata. Solista, care s-a reprofilat pe perioada pendemiei, deschizandu-și propriul boutique vestimentar online, are succes comercial cu bluze…

- Se vorbeste deja de ceva vreme despre valul trei al pandemiei de coronavirus, insa unele autoritati aleg sa renunte la masurile minime antiepidemice: renunta la masca si redeschid toate restaurantele si magazinele.

- Deși masca de protecție a devenit obligatorie, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, unele femei nu au renunțat la ideea de a se machia. Exista insa un mare dezavantaj. Machiajul se transfera pe masca. Urme de fond de ten și de ruj, care nu sunt foarte elegante, mai ales daca... The post…

- Nu știm cum o sa procedeze cand va primi astfel de monede digitale pentru dedicații insa cantareața banațeanca este de parere ca va face o mișcare buna pentru viitor, sa vanda sarbe pe cryptomonede. Solista recomanda in mod special nu Bitcoin-ul, a carui valoare a atins punctul maxim, de circa 20.000…

- Firmele romanesti din industria textila, certificate sa produca masti de protectie, nu au primit nicio comanda de la statul roman pentru aceste produse, astfel ca le exporta in tari precum Germania sau Franta, a declarat, ieri, presedintele Federatiei Patronale din Industria Usoara, Mihai Pasculescu,…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie.La data de 31 ianuarie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul…

- Decizia Curtii de Apel Bucuresti a fost luata in dosarul numarul 7332 2 2020 al instantei, fiind pronuntata de completul prezidat de judecatorul Ionut Cristian Andreescu si din care fac parte magistratii Carmen Mihaela Voinescu si Cristina Petrovici. In aceste momente, obligativitatea portului mastii…

- Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) trag un semnal de alarma cu privire la pastrarea masurilor de protecție impotriva noului coronavirs chiar și dupa vaccinarea anti- COVID-19. Astfel, OMS recomanda ca toate persoanele vaccinate contra COVID-19 sa continue sa poarte masti faciale,…