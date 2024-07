Lavern a lansat single-ul “Electric High”

Stiri pe aceeasi tema

- Limonada braziliana a devenit recent vedeta rețelelor de socializare, fiind prezentata drept bautura perfecta de vara. Cu o combinație de gusturi racoritoare și o rețeta simpla, aceasta a captivat inimile utilizatorilor de pe Instagram și TikTok.

- Aplicatia emblematica Facebook a Meta atrage cel mai mare numar de adulti tineri din ultimii trei ani, in conditiile in care compania vrea sa schimbe reputatia platformei de bastion al unei generatii mai in varsta, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. Peste 40 de milioane de adulti din SUA…

- Peste 40 de milioane de adulti din SUA si Canada cu varste intre 18 si 29 de ani verifica acum Facebook zilnic, a declarat compania de socializare, in prima sa publicare a unor astfel de informatii demografice. Facebook, al carei fondator Mark Zuckerberg a implinit luna trecuta 40 de ani, a implinit…

- Liderul AUR, George Simion, arata ca a caștigat și in apel procesul cu Marian Oprișan, fost președinte al CJ Vrancea. Simion a publicat imagini cu impresionantul domeniu care ar aparține familiei Oprișan, iar fostul președinte al CJ l-a dat in judecata și a cerut daune de 2,5 milioane de euro.

- Andreea Bostanica continua sa starneasca controverse in mediul online, dupa ce s-a afișat cu cadouri de zeci de mii de euro. Tanara din Republica Moldova a spus cați bani caștiga pe TikTok in doar o saptamana.Andreea Bostanica, una dintre cele mai populare tinere de pe TikTok, continua sa atraga atenția…

- Toleranța zero pentru dezinformare: S-a lansat primul mecanism oficial de raportare a conținutului deepfake din Romania, este vorba despre platforma #nofake pe site-ul Ministerului Digitalizarii. Puteți raporta conținutul deepfake de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Google, YouTube și…

- La Suceava sunt in desfașurare Zilele Matei Vișniec, un festival ce imbina, timp de 9 zile, arta și educația, sub tema generoasa ”Diplomație culturala”. Evenimentul reunește peste 60 de spectacole in total, cu invitați din 14 țari ce ni se vor dezvalui, rand pe rand, pana la 19 mai. Dramaturgul Matei…